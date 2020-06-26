Путин объявил об отступлении эпидемии коронавируса в России

Президент России Владимир Путин объявил, что эпидемия коронавируса в России отступает, передает РИА Новости.

Глава государства перед встречей с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» обратился к волонтерам, отметив, что объем задач для них в связи с этим снижается, и поблагодарил общественников за труд.

«Вы на совесть сделали свою работу. И только можно порадоваться, выразить вам еще раз слова благодарности», — сказал Путин, добавив, что «на дворе лето, можно и отдохнуть с чувством выполненного долга».

По словам президента, волонтеры оказали помощь более чем 3 миллионам граждан, сделав вместе с врачами, медсестрами, работниками промышленности и систем жизнеобеспечения многое, чтобы угроза начала отступать.

Ранее президент во время своего обращения к россиянам подчеркнул, что в стране не было растерянности из-за пандемии, а напротив, многих людей объединило четкое понимание ситуации.

В России за последние сутки выявили минимум новых случаев заражения коронавирусом с конца апреля. Как отметила вице-премьер России Татьяна Голикова, зафиксировано 6,8 тысячи заболевших.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!