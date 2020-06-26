В России выявили минимум новых случаев заражения коронавирусом с конца апреля

За последние сутки в России выявлено менее семи тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Об этом на заседании коллегии Минздрава заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает ТАСС.

По ее словам, число выявленных случаев заражения COVID-19 за сутки составило 6,8 тысячи. «Это очень приятные для нас цифры, мы очень рассчитываем, что такая тенденция продлится в предстоящие дни и предстоящие недели», — отметила Голикова.

Менее семи тысяч случаев заражения были выявлены в России впервые с 29 апреля, суточный прирост числа заразившихся коронавирусом снизился до рекордно низких 1,1 процента.

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