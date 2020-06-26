Перечислены российские регионы с новыми случаями коронавируса

В оперативном штабе перечислили российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом. Всего за последние сутки выявлено 6800 инфицированных в 85 регионах страны. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперштаба Москвы в пятницу, 26 июня.

Наибольшее число заразившихся зафиксировано в Москве (813 случаев заражения), Московской области (390) и Ханты-Мансийском автономном округе (295). Более 200 диагнозов COVID-19 также поставлено за сутки в Санкт-Петербурге (223), Нижегородской (210) и Иркутской (210) областях. Кроме того, в десятку регионов с самым большим количеством новых случаев COVID-19 вошли Воронежская (193), Свердловская (193), Челябинская (160) области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ (149).

Меньше всего людей заразилось коронавирусом за сутки в Чукотском и Ненецком автономных округах (по одному), в Севастополе и Еврейской автономной области (по пять), а также в Республике Крым (семь) и в Чечне (десять).

Выздоровели за последние сутки 8988 человек. Еще 176 пациентов с коронавирусом умерли.

С учетом новых данных, с начала эпидемии в стране зафиксировано 620 794 случая заражения коронавирусом. Более половины заболевших (384 152) выздоровели, 8781 человек умер.

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