Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

В оперативном штабе назвали России регионы с новыми случаями заражения коронавирусом. Всего за последние сутки выявлено 7113 инфицированных в 82 регионах страны. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперштаба Москвы в четверг, 25 июня.

Самое большое число новых заразившихся — в Москве, Московской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Там зафиксировано 885, 467 и 319 случаев заболевания за сутки соответственно. Более 200 диагнозов COVID-19 также поставили в Санкт-Петербурге (221), Нижегородской (217) и Иркутской (209) областях. Кроме того, в десятку регионов с самым большим количеством новых случаев COVID-19 вошли Воронежская (196), Свердловская (192), Челябинская (174) области и Ямало-Ненецкий автономный округ (156).

Меньше всего людей заразились коронавирусом в таких регионах, как Еврейская автономная область (четыре), Республика Крым (восемь) и Чечня (девять).

Суточное число полностью вылечившихся пациентов с коронавирусом, по состоянию на 25 июня, почти сравнялось с числом новых случаев заражения и достигло 6342.

С учетом новых данных, всего в стране зафиксировано 613 994 случая заражения COVID-19. Более половины заболевших (375 164) выздоровели, 8605 человек умерли.

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