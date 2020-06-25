В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. Об этом в четверг, 25 июня, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Зафиксировано 92 летальных исхода. За сутки полностью выздоровело 6342 человека. Общее число умерших за все время распространения инфекции составляет 8605, полностью излечившихся — 375 164.

Больше всего новых случаев заражения в Москве (885), Московской области (467), Ханты-Мансийском АО (319), Санкт-Петербурге (221), Нижегородской области (217).

По данным на 24 июня, в стране было зарегистрировано 7176 новых случаев заражения. Наибольший прирост наблюдался в Москве и Московской области.

Ранее глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что всплеск пандемии коронавируса в России идет на спад. По его словам, в ряде регионов, в первую очередь в Москве, заболеваемость уже пошла на спад, поскольку популяционный иммунитет растет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!