В Минздраве рассказали об идущем на спад всплеске пандемии коронавируса

Всплеск пандемии коронавируса в России идет на спад. Об этом в среду, 24 июня, заявил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

По его словам, в ряде регионов, в первую очередь в Москве, заболеваемость уже пошла на спад, поскольку популяционный иммунитет растет. В то же время, считает министр, россиянам пока не следует забывать об осторожности. Особенно это касается тех, кто пока не перенес инфекцию, подчеркнул он.

«Нужно помнить, что те, кто не переболел все-таки должны меры предосторожности соблюдать», — уточнил Мурашко.

Ранее Мурашко также сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса в России идут в штатном режиме. При этом он признал, что пока сроки появления вакцины назвать нельзя.

23 июня президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам заявил, что власти пытаются заставить пандемию коронавируса отступить. При этом он призвал граждан сохранять бдительность и осторожность до тех пор, пока в стране не начнется производство действенного средства профилактики инфекции.

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