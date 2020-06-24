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В Минздраве рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавируса

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Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Клинические испытания вакцины от коронавируса в России идут в штатном режиме. О ходе исследования рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости в среду, 24 июня.

По его словам, пока нельзя назвать сроки появления вакцины, это станет понятно только после завершения испытаний.

В ответ на вопрос о том, как удалось ускорить процесс разработки вакцины, Мурашко заметил, что «ничего пока не ускорялось».

Ранее в июне прививку от коронавируса одним из российских препаратов сделали 18 добровольцам. Испытания проходят на базе Главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко. Исследуются две формы вакцины — жидкая и порошковая (лиофилизированная). Как сообщили позже ученые, в первые часы у некоторых из добровольцев наблюдались небольшое повышение температуры и головная боль.

По словам главы Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцинированный от коронавируса человек будет защищен от заражения на протяжении двух лет.

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