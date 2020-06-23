Ученые рассказали о реакции на российскую вакцину от коронавируса

В Сеченовском университете Минздрава России рассказали о ходе клинических испытаний отечественной вакцины от коронавируса нового типа. Во вторник, 23 июня, инъекцию препарата сделали второй группе добровольцев, сообщается на сайте учреждения.

Как рассказала глава Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук, первый этап исследования начался 18 июня, тогда российскую вакцину ввели первым 18 добровольцам. В первые часы у некоторых из них наблюдались небольшое повышение температуры и головная боль, такая реакция характерна для всех видов инъекций, отметила ученый. Сейчас все участники исследования чувствуют себя хорошо.

Смолярчук добавила, что добровольцы находятся на обсервации, они смогут вернуться к привычной жизни через 28 дней после введения вакцины. После выписки врачи будут контролировать состояние их здоровья еще на протяжении шести месяцев.

Ранее глава Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцинированный от коронавируса человек будет защищен от инфекции в течение двух лет.

Вакцинация российским препаратом от коронавируса началась 18 июня, она прошла на базе Главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко. В исследовании приняли участие 18 человек.

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