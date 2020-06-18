Вакцинацию первых российских добровольцев от COVID-19 показали на видео

Министерство обороны показало на видео вакцинацию первых российских добровольцев от COVID-19. Ролик опубликовало РИА Новости.

На кадрах видно, что препарат вводится внутримышечно, в предплечье. Как уточнила медработница Светлана Волчихина, введение вакцины прошло согласно протоколу, через 30 минут после этого добровольцев осмотрели врачи. Состояние участников исследования хорошее, добавила Волчихина.

Вакцинация российским препаратом от коронавируса началась 18 июня, она прошла на базе Главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко. В исследовании приняли участие 18 человек, которых разделили на две группы для введения разных компонентов вакцины. Как рассказали в Минобороны, никто из участников не жаловался на плохое состояние, у них не выявили побочных эффектов и осложнений. Очередной этап исследований состоится 19 июня.

Как рассказал начальник 48-го ЦНИИ Минобороны Сергей Борисевич, сначала испытания препарата провели на обезьянах и золотистых хомяках, которые являются чувствительными млекопитающими. Это было необходимо для исследования безопасности иммуногенности и защитной эффективности вакцины. Борисевич добавил, что при введении вакцины животные оставались спокойными, их температура тела, масса и поведение были в норме.

На 18 июня в России выявлен 561 091 случай коронавируса, зафиксировано 7060 летальных исходов, выздоровели 313 963 человека.

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