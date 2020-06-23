Путин рассказал о разработке вакцины от коронавируса

Над созданием вакцины против коронавируса работают 14 федеральных научных центров, клинические испытания уже начались. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе обращения к россиянам, прямую трансляцию которой ведет «Лента.ру» в своей группе во «ВКонтакте».

«Вакцина исключительно важна, но это не панацея, противостоять инфекции можно лишь с соблюдением всех профилактических мер», — сказал он.

Вакцинация одним из российских препаратов против коронавируса началась 18 июня, она прошла на базе Главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко. В исследовании приняли участие 18 человек. Участников тестирования разделили на две группы по 9 человек, чтобы ввести им разные компоненты вакцины. Исследуются две формы вакцины — жидкая и порошковая (лиофилизированная).

В Минобороны проинформировали, что никто из добровольцев не жаловался на плохое состояние.

Планируется, что в случае успешных испытаний массовая вакцинация россиян начнется осенью.

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