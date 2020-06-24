В России зафиксировали 7176 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки зафиксировали 7176 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в среду, 24 июня, сообщает оперативный по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, новые инфицированные обнаружены в 84 регионах. За сутки зафиксировано 154 летальных исхода, 12 393 человека выздоровели.

За сутки с 22 на 23 июня в стране выявили 7425 новых инфицированных в 84 регионах. Сообщалось, что за день 153 человека скончались, 12 013 человек полностью излечились.

23 июня президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам заявил, что власти пытаются заставить пандемию коронавируса отступить. При этом он призвал граждан сохранять бдительность и осторожность до тех пор, пока в стране не начнется производство действенного средства профилактики инфекции.

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