В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

Еще 12 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного штаба по борьбе с инфекцией.

У всех пациентов была подтверждена пневмония и получены положительные результаты теста на коронавирус. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 3669 человек.

За все время в Москве выявлено более 216 тысяч заразившихся коронавирусом, из них более 141 тысячи человек вылечились. Всего в России зафиксировано 606,8 тысяч случаев COVID-19.

22 июня Москва перестала быть лидером по числу смертей среди пациентов с коронавирусом за сутки. Аналогичная ситуация была зафиксирована 16 июня. До этого столица стабильно лидировала по числу смертей среди пациентов с COVID-19.

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