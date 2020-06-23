В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли еще 14 пациентов с коронавирусом, сообщил столичный оперштаб в своем Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждены пневмония и положительный результат тестов на коронавирус. Таким образом, общее число умерших из-за инфекции достигло 3657.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности произошли корректировки.

Всего в России с начала эпидемии выявлено 599 705 случаев инфицирования. Умерли 8359 человек, выздоровели 356 429 пациентов. В стране было проведено 17,5 миллиона тестов на коронавирус.

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