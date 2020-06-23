Москва оказалась эффективнее других мегаполисов мира в борьбе с коронавирусом

Москва при борьбе с коронавирусом, использовав опыт других мегаполисов мира, оказалась эффективнее их сразу по нескольким показателям. К такому выводу пришли исследователи The Boston Consulting Group (BCG), их работу цитирует РИА Новости.

В анализе учитывались данные по Москве, Нью-Йорку, Лондону, Берлину, Вене, Цюриху, Милану, Мадриду, Амстердаму, Стокгольму, Токио, Гонконгу, Пекину, Сеулу, Сингапуру и Сиднею.

Авторы заявили, что столица России сумела смягчить течение начального, самого сложного этапа пандемии. Так, объем тестирования людей на коронавирус в первый месяц в 3 раза превзошел количество тестов на тысячу человек в Германии и Корее.

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«По числу тестов Москва является одним из мировых лидеров, а пожилые люди были защищены в большей степени, чем в других странах мира — число пациентов 65 плюс в два-три и более раз меньше, чем по миру, — и этот успех нужно развивать», — заявила управляющий директор и партнер BCG, член международной экспертной практики по здравоохранению Екатерина Тимофеева.

Исследователи в своей работе подчеркивают, что Москва оперативно развернула дополнительные мощности, которые оказались в 2 раза выше среднего по ведущим странам мира. В доказательство этому они приводят смертность, зафиксированную в больницах. Она, по информации аналитиков, на 15-30 процентов превысила аналогичную долю в Нью-Йорке и Мадриде.

Москва также опередила другие мегаполисы по числу запасов аппаратов ИВЛ. Так, перед началом пандемии в столице было 35 приборов на 100 тысяч населения — в 3 раза выше среднего по рассмотренным странам, в числе которых Великобритания, Франция, Испания.

Аналитики заключили, что продолжат отслеживать динамику борьбы с коронавирусом в Москве.

По данным на 23 июня, общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом достигло 599 тысяч. В Москве количество инфицированных составляет 216 095. За все время в столице выздоровели 139 248 человек, умерли — 3 643.

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