Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 599 тысяч

Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом достигло 599 тысяч. Об этом во вторник, 23 июня, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Отмечается, что с начала эпидемии в стране зарегистрировали 599 705 случаев инфицирования в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 153 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 8 359 человек.

Ранее сообщалось, что общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 22 июня превысило девять миллионов человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост числа заразившихся за сутки составил более 150 тысяч. За весь период пандемии скончались 471 754 инфицированных, 4,5 миллиона человек выздоровели.

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