В России вылечилось 60 процентов зараженных коронавирусом

За сутки в России вылечилось 12 тысяч зараженных коронавирусом. Всего поправилось 356,4 тысячи человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Это почти 60 процентов от всех инфицированных за время эпидемии.

В Москве выписано 1114 пациентов, в Подмосковье — 1238. Больше ста излечившихся насчитывается в Петербурге, Красноярском крае, Ханты-Мансийском округе, Калужской области.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!