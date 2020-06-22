В Москве умерли 26 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли 26 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония и положительный результат тестов на коронавирус. Общее число умерших в российской столице составило 3643.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности произошли корректировки.

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