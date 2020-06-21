В России от коронавируса умерли 8111 человек

Число умерших от коронавируса россиян за последние сутки увеличилось на 109 человек и составило 8111. Такие данные на утро воскресенья, 21 июня, приводит оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

В Москве за сутки умерли 32 пациента, в Санкт-Петербурге — 26.

Всего за последние сутки было выявлено 7728 новых случаев коронавируса в 84 регионах, это самый низкий показатель за июнь. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии составило 584 680 человек.

Ранее стало известно, что Россия перешла на новую методику по подсчету смертей от коронавируса. Она основана на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Теперь власти учитывают те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, которое и стало причиной смерти пациента. Федеральная статистика смертности была скорректирована.

По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8,77 миллиона человек. Из них 464 тысячи умерли, 4,34 миллиона выздоровели. За сутки прирост числа инфицированных составил 113 тысяч. Пандемия охватила 188 государств.

В начале июня ВОЗ заявила, ситуация с коронавирусом ухудшилась в глобальном масштабе.

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