В России зафиксировали 6,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки зафиксировали 6,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, новых инфицированных обнаружили в 85 регионах страны. За сутки зафиксировано 176 летальных исходов, 8988 человек полностью выздоровели.

За сутки с 24 на 25 июня в стране выявили 7113 новых инфицированных в 82 регионах. Сообщалось, что за этот период 92 человека скончались, 6342 человека излечились.

25 июня мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в столице. По его словам, в городе число пациентов с инфекцией, подключенных к аппаратам вентиляции легких, снизилось на 21 процент, что является «хорошим снижением». Градоначальник также добавил, что число выявляемых случаев заражений коронавирусом за последнюю неделю снизилось на 37 процентов.

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