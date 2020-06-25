В Москве умерли еще 25 человек с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.

Число умерших в столице достигло 3694.

Материалы по теме В Москве начался последний этап снятия ограничений Теперь можно зайти в кафе и фитнес-центры. Что еще изменится и какие запреты останутся?

Ранее стало известно, что Минздрав России одобрил еще один препарат от коронавируса — «Арепливир».

23 июня в Москве начался третий этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Так, со вторника начали открываться фитнес-клубы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, массажные салоны и бани. Также сняты ограничения на работу детских садов, в том числе негосударственных. К обычному режиму работы вернутся учреждения социальной защиты, будет восстановлена пассажирская навигация по Москве-реке.

В Москве, по данным на 25 июня, выявлен 217 791 случай коронавируса, выздоровели 142 194 человека.

В России на 25 июня выявлено 613 994 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период пандемии умерли 8605 человек, выздоровели 375 164.

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