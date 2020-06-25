Названы даты открытия парков и кафе в Петербурге

В Санкт-Петербурге с 28 июня откроются парки, скверы, детские и спортивные площадки. Такие даты названы на сайте городской администрации.

С 29 июня в городе откроются летние кафе с использованием выносной уличной мебели при условии наличия уникального QR-кода, который подтвердит готовность учреждения работать по стандартам безопасной деятельности. С того же дня будут доступны услуги маникюра и педикюра по предварительной записи, а также посещение зоопарков площадью более 5 гектаров.

Кроме того, с 29 июня возобновится торжественная регистрация брака при условии обязательной дезинфекции контактных поверхностей, проветривания и санитарной обработки помещения после каждой процедуры бракосочетания. В помещении, где происходит регистрация, одновременно сможет находиться не более 10 человек, исключение составляют сотрудники ЗАГСов.

Ранее сообщалось, что с 15 июня в Ленинградской области снимут запрет на использование каршеринга. Краткосрочную аренду разрешили при условии ежедневной дезинфекции внутренних и внешних поверхностей автомобиля.

На 25 июня в Петербурге выявлен 23 071 случай коронавируса, выздоровели 15 100 человек, умер 961.

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