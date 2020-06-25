В российском регионе заявили о нехватке врачей для борьбы с коронавирусом

В Архангельской области не хватает врачей для борьбы с коронавирусом. Об этом на брифинге заявил глава регионального минздрава Антон Карпунов, передает «Интерфакс».

Карпунов отметил, что люди работают «в достаточно большом напряжении». Он добавил, что в ноябре формировался график отпусков и у врачей есть их «закономерное ожидание».

Как заявил главврач Первой городской клинической больницы имени Е.Е. Волосевич Сергей Красильников, нехватка специалистов связана с тем, что врачи должны проходить двухнедельный карантин. Кроме того, по его словам, среди них высокая заражаемость коронавирусом. Он добавил, что врачи с пониманием относятся к переносу отпусков.

22 июня президент Ассоциации медицинских и фармацевтических вузов России Петр Глыбочко заявил, что дефицит врачебного персонала в России составляет 20 процентов. Чтобы решить проблемы кадрового обеспечения в сфере здравоохранения, Глыбочко предложил рассмотреть «приоритетную возможность открытия факультетов в непрофильных университетах преимущественно по направлениям».

В России на 25 июня выявлено 613 994 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период пандемии умерли 8605 человек, выздоровели 375 164.

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