Раскрыты данные о дефиците врачей в России

Дефицит врачебного персонала в России составляет 20 процентов. Об этом заявил ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, президент президент Ассоциации медицинских и фармацевтических вузов России Петр Глыбочко, передает ТАСС в понедельник, 22 июня.

По его словам, каждый год в систему здравоохранения выпускают около 25 тысяч специалистов по клинической медицине, причем большинство из них — из медицинских университетов при Минздраве. «К сожалению, на сегодняшнее время состояние кадрового обеспечения не сбалансировано», — констатировал Глыбочко.

Чтобы решить проблемы кадрового обеспечения системы здравоохранения, Глыбочко предложил рассмотреть «приоритетную возможность открытия факультетов в непрофильных университетах преимущественно по направлениям».

Ранее Росстат назвал российские регионы с самым большим дефицитом врачей и озвучил масштабы нехватки медиков — на конец 2018 года в стране было около 50 тысяч незакрытых вакансий врачей и еще около 50 тысяч вакансий среднего медицинского персонала. Самая значительная нехватка врачей зафиксирована в Камчатском крае — там не было закрыто около 20 процентов вакансий врачей, медсестер и фельдшеров.

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