Число умерших россиян с коронавирусом превысило 8,6 тысячи

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 8605, за последние сутки зафиксировано 92 летальных исхода. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в четверг, 25 июня.

8605 человек умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 25 июня

За последние сутки в России выявлено 7113 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Всего на сегодняшний день коронавирусная инфекция была подтверждена почти у 614 тысяч жителей.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности произошли корректировки.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

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