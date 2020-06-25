Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 613 тысяч

Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом достигло 613 тысяч. Об этом в четверг, 25 июня, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Отмечается, что с начала эпидемии в стране зарегистрировали 613 994 случая инфицирования в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 92 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 8 605 человек.

Ранее сообщалось, что общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 25 июня превысило 9,4 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост числа заразившихся за сутки составил 145,2 тысячи. За весь период пандемии скончались 482 184 человек, 4,72 миллиона человек выздоровели.

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