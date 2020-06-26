Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 620 тысяч

Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом достигло 620 тысяч. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Отмечается, что с начала эпидемии в стране зарегистрировали 620 794 случая инфицирования в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 176 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончался 8781 человек.

Ранее сообщалось, что общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 26 июня превысило 9,58 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост числа заразившихся за сутки составил 179,9 тысячи. За весь период пандемии скончались 488 842 инфицированных, 4,82 миллиона человек выздоровели.

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