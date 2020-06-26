Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил о риске неэффективности вакцины против коронавируса в эфире телеканала CNN.

Миллиардер пояснил, что ученые пытаются разработать вакцину, которая не только предотвратит заболевание самого вакцинируемого, но и остановит передачу инфекции от него другим людям. «Не гарантируется, что вакцина будет идеальным блокировщиком передачи инфекции», — подчеркнул он.

При этом Гейтс высоко оценил эффективность иммунного ответа самого организма на заболевание. Основатель Microsoft считает, выработанный иммунитет защищает от риска повторного заражения как минимум в течение года.

В апреле Гейтс спрогнозировал, когда мир сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса. По мнению основателя Microsoft, обществу потребуется от одного года до двух лет, чтобы полностью преодолеть все последствия распространения вируса. Так, чтобы выйти из первого этапа пандемии, необходимо выстроить систему деятельности, которая исключит риск возврата к экспоненциальной фазе прогрессирования заражения. Он предрек, что люди будут обеспокоены возможностью заражения и резко изменят свое поведение.

Билл Гейтс вместе со своей женой Мелиндой пожертвовал на борьбу с COVID-19 100 миллионов долларов.

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