На Сахалине волонтеры потренировались спасать краснокнижных серых китов

В поселке Ноглики на севере Сахалина волонтеры потренировались спасать краснокнижных серых китов из сетей и пластикового мусора. Об этом рассказала инструктор НКО «Бумеранг» Анна Голева, передает ТАСС.

По словам Голевой, в первый день прошло повторение базового теоретического занятия, его посетили 12 постоянных и новых волонтеров, потому что спасателям важно повторять освоенный материал. На следующий день волонтеры провели тренировку на озере Перекоп, где участники практиковали методики замедления кита с одновременным соблюдением правил приближения к запутавшемуся животному. Голева уточнила, что тренировка проходила в дождь и пре ветре. Третий день тренировки проходил в заливе Пильтун, где участники видели местность возможного реагирования по оказанию помощи крупным китам. Среди волонтеров — люди разного возраста. Пока уровень их подготовки недостаточен для реальной работы, но они смогут продолжить обучение.

Голева рассказала, что последний раз случаи запутывания китов в акватории Охотского моря фиксировались в 2016 году, были и случаи, когда к берегу выносило тела мертвых животных с травмами. Она объяснила, что в России пока нет службы информирования о подобных случаях. По ее словам, киты — сильные животные и могут «до года» тащить за собой сеть из стальных неводов с буями, которые могут перетереть плавник.

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