Всемирный фонд дикой природы (WWF) поддержит развитие экотуризма в Мурманской области, в том числе на особо охраняемых природных территориях Кольского полуострова. Об этом сообщило издание «Хибины.com».

Особое внимание планируется уделить Териберке из-за проблемы с неконтролируемым туризмом, который вредит окружающей среде и создает угрозу для рекреационной, эстетической и природоохранной ценности территории. Планируется определить границы будущего природного парка, предложить варианты его зонирования и рассчитать, по каким маршрутам туристы смогут передвигаться без ущерба для природы. Среди других целей — продвижение природного заказника «Сейдъявврь» в Перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и поддержка заказника «Кутса».

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Фонд будет работать совместно с государственным учреждением «Дирекция ООПТ». На решение поставленных задач понадобится не менее трех лет, пишет «Хибины.com». Сотрудничество направлено на присвоение территориям международного статуса и обеспечение дополнительных гарантий их сохранности.

В мае сообщалось, что власти Мурманской области намерены открыть для туристов знаменитую Кольскую сверхглубокую скважину, прозванную колодцем в ад. Объект находится в десяти километрах от города Заполярный Печенгского района. Концепцию развития территории представили региональные чиновники совместно с компанией «Норникель». Предполагается, что программа привлечет в регион путешественников и поможет улучшить ситуацию с промышленным туризмом.

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