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Мурманский «колодец в ад» откроют для туристов

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Кольская сверхглубокая в 1984
Кольская сверхглубокая в 1984
Фото: А. Варфоломеев / РИА Новости

Власти Мурманской области захотели открыть для туристов знаменитую Кольскую сверхглубокую скважину, которую прозвали «колодцем в ад», сообщает РИА Новости.

Региональные чиновники совместно с компанией «Норникель» разработали и представили концепцию развития Печенгского района, где находится объект. Согласно ей, местные промышленные площадки могут послужить развитию промышленного туризма, а близость к Норвегии привлечет новых путешественников.

Замгубернатора области Ольга Кузнецова отметила, что вскоре скважина будет передана в федеральную собственность, тогда можно будет получить финансирование на проект из федеральных источников.

Кольская сверхглубокая находится в десяти километрах от города Заполярный в Мурманской области и считается самой глубокой буровой скважиной в мире. Ее длина составляет более 12 километров, диаметр верхней части — 92 сантиметра. Скважину пробурили в 1970-х годах в целях изучения земной коры и законсервировали в 2008-м из-за нерентабельности. В 1989 году финская газета в качестве первоапрельской шутки опубликовала материал о том, что ученые якобы «добурили до ада» и из скважины слышны крики и стоны грешников. Это стало началом городской легенды о «колодце из ада».

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