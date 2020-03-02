Китайских туристов в Заполярье заменят на индийских

На фоне оттока китайских туристов из Мурманской области местные власти решили переориентироваться на индийцев. Об этом «СеверПосту» рассказал исполняющий обязанности председателя регионального комитета по туризму Максим Бугаев.

По его словам, в крупных отелях Мурманска почти не осталось граждан Китая, после того как российское правительство запретило им въезд в страну. «Все, кого сейчас видят горожане, это представители Таиланда, Тайваня. Континентальный Китай не едет к нам», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что китайцы составляли около трех процентов от всех путешествующих по Заполярью. В основном сюда приезжают не иностранцы, а россияне из других регионов. По официальным данным, в 2018 году регион посетило 68 тысяч граждан КНР, это примерно 20 процентов от общего объема внешнего турпотока.

Провал из-за исчезновения китайцев с одной стороны компенсируется за счет жителей Кировска и Апатитов, которые едут в регион на горнолыжные склоны. С другой, чиновники начали работать с азиатскими странами, граждане которых ранее не были замечены в области. «Например, вплотную работаем с Индией», — уточнил Бугаев.

В ассоциации «Арктические гиды» «СеверПосту» подтвердили снижение числа туристов из Китая. По словам президента организации Владимра Онацкого, сейчас китайцев на Севере минимум в два раза меньше, чем в прошлом году.

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