В Москве китайских туристов выгнали из цирка и отправили на карантин

В Москве туристов из Китая выгнали из цирка и отправили в гостиницу, где поместили на карантин. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По его данным, туристы прибыли из Гонконга, чтобы посмотреть Москву. Когда они пришли в один из столичных цирков на представление, работающая там билетерша вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили, что врачи запретили этой группе китайских туристов покидать отель.
В итоге полицейские отправили туристов обратно в гостиницу под конвоем, вызвав недовольство с их стороны. Жители КНР пожаловались на ущемление их прав.
Аналогичный случай произошел в Москве 20 февраля. Тогда группа из более чем 20 граждан Китая покинула гостиницу, где ей было предписано находиться на карантине, и отправилась на экскурсию по российской столице. За туристами приехала скорая, однако они сбежали от врачей на экскурсионном автобусе.
Эпидемия коронавируса началась в Китае в декабре 2019 года. По состоянию на 24 февраля 2020-го жертвами вируса стали 2592 человека, более 64 тысяч инфицированы, почти 17 тысяч выздоровели. За весь период эпидемии в России было зарегистрировано два случая заболевания. Оба заболевших оказались гражданами Китай, они уже поправились и выписаны из больницы.