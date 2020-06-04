Великую Сибирскую полынью предложили сделать заповедной

Российское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF России) предложило создать охраняемую акваторию в Великой Сибирской полынье, сделав ее таким образом заповедной. Об этом рассказал новый директор региональной организации Дмитрий Горшков в интервью ТАСС.

Горшков объяснил, что в Великой Сибирской полынье сохраняются разные арктические виды. Чтобы обеспечить их безопасность, надо расширить заказник «Северная земля» за счет прилегающей акватории.

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В середине апреля в национальном парке «Русская Арктика» началось полярное лето, в связи с чем он перешел на возобновляемые источники энергии — солнечные батареи. Их будут использовать с мая по октябрь, это позволит сократить вредные выбросы в атмосферу.

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