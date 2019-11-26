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Российские ученые заметили скопление редких китов и тюленей в Арктике

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Участники экспедиции Фонда защиты китов встретили двух редких арктических финвалов в районе Териберской губы Баренцева моря и группу из примерно 40 китов-полосатиков, сообщил ТАСС руководитель Центра экологического мониторинга «ПОМОР» Тимофей Суровцев.

По его словам, помимо китов они видели обыкновенных и серых тюленей, которые занесены в Красную книгу Мурманской области, а также множество белобоких дельфинов. «Такое удивительное скопление китов и тюленей здесь наблюдается впервые, оно сформировалось примерно за сутки до прибытия нашей экспедиции, когда в Териберку пришел большой косяк сельди», — подчеркнул Суровцев.

Председатель Фонда защиты китов, радиоведущая Маргарита Митрофанова рассказала агентству, что на Териберке китов можно наблюдать непосредственно у берега, и таких мест на севере России немного. Она отметила, что фонд проводит здесь свою первую экспедицию и учредительное собрание

Фонд защиты китов был создан в 2019 году. Его цель — привлечь внимание общественности к проблеме геноцида морских млекопитающих. «Мы будем инициировать общественную инициативу по созданию арктического китового заповедника и добиваться глобального запрета промышленного убийства китов», — добавила Митрофанова.

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