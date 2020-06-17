Моржи создали в Карском море самое крупное свое лежбище

Появившееся в прошлом году лежбище моржей на северо-западном берегу полуострова Ямал стало самым крупным в Карском море за всю историю наблюдения за этим видом. Об этом сообщает Научно-экспедиционный центр «Морские млекопитающие» на своем сайте.

В публикации сказано, что, согласно выводам археологов, на месте лежбища в VI-VIII веках была стоянка людей, и они добывали моржей на этом же берегу. «Получается, в те далекие времена здесь уже формировалось лежбище. А значит, моржи вернулись в места знакомые им уже как минимум полтора тысячелетия», — отметили в центре.

Специалисты считают, что такое большое скопление этих животных может представлять ценность «как уникальная лаборатория под открытым небом». Исследования будут продолжены, для этого подготовлена специальная программа. «Ученые уверены: исследования должны быть многолетними, масштабными и комплексными», — сказано в тексте.

Лежбище с более тысячей моржей было обнаружен на Ямале в октябре 2019 года. До этого в этом районе были замечены только единичные и кратковременные выходы млекопитающих. Ученые разработали трехлетнюю программу изучения феномена.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!