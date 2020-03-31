Ученые изучат атлантических моржей на Новой Земле

Ученые летом 2020 года начнут трехлетний проект по изучению и сохранению краснокнижных атлантических моржей на Оранских островах в районе Новой Земли. Об этом «Интерфаксу» рассказала координатор природоохранных проектов Баренц-отделения Всеминого фонда дикой природы (WWF) Маргарита Лескова.

В середине августа на месте высадится группа исследователей. Они должны оперативно построить себе дом, который также станет наблюдательным пунктом и защитит от белых медведей. В сентябре на островах соберется максимальное количество животных, и специалисты застанут так называемый моржовый пик. Им предстоит поставить спутниковые метки под кожу десяти особям с помощью небольшого гарпуна. Это позволит отследить дальнейшие перемещения моржей в зимний период.

Вторая задача исследователей — взять биопсию для изучения генетических связей моржей Оранских островов с особями Печорского моря и Земли Франца-Иосифа. Это же позволит выявить уровень проникновения стойких органических загрязнителей. Среди других целей: посчитать численность и состав группировки животных Оранских островов, оценить используемую ими площадь в безледовый период.

Данные будут собираться в течение 2020-го и 2021 года, в 2022 году будут проходить лабораторные исследования.

Собранная информация ляжет с основу правил посещения моржовых лежбищ. По мнению экологов, сейчас моржам в районе Новой Земли угрожают сокращение площади льдов, загрязнение океана и развитие судоходства по Северному морскому пути.

Общая численность атлантического подвида моржей в Арктике — около 20 тысяч особей. В России подробно изучена только южная группировка моржей в Печорском море, она насчитывает около четырех тысяч особей.

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