Путин призвал глав регионов поддержать штабы акции «МыВместе»

Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов оказывать поддержку региональным штабам всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе». Об этом сообщается в перечне поручений президента по итогам встречи с участниками акции, опубликованном на сайте Кремля.

«Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ: оказывать поддержку региональным штабам Общероссийской акции взаимопомощи "МыВместе" в целях расширения их сферы деятельности после отмены ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

Доклад должен быть представлен до 1 ноября 2020 года, далее — ежегодно.

Также Путин поручил рассмотреть вопрос о закреплении волонтеров акции «МыВместе» за гражданами пожилого возраста, которые нуждаются в постоянной или временной посторонней помощи.