Онкобольная волонтер акции #МыВместе помогала людям до последнего

Волонтер акции #МыВместе Светлана Анурьева помогала жителям Ульяновской области, имея онкологическое заболевание, до последнего. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов акции, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Организаторы рассказали, что 19-летняя волонтер с первых дней акции развозила продукты одиноким пенсионерам. За месяц она самостоятельно выполнила 30 заявок, постоянно помогала в штабе. В апреле девушка отправилась в «Караван добра» вместе с добровольцами фонда «Дари добро».

Она также выступала на концертах, занималась общественной деятельностью. В 2019 году Светлане назначили губернаторскую стипендию за успехи в учебе. Училась на четвертом курсе в Карсунском медколледже, шла на красный диплом.

Девушка почувствовала себя плохо в начале мая. Врачи обнаружили у нее рак четвертой степени, но, несмотря на это, волонтер продолжила помогать людям. «Дочь до последнего была на ногах, очень боролась за свою жизнь. 22 мая мы увезли ее в больницу повторно, 28-го привезли домой уже лежачую. Дочь находилась в сознании, верила, что все равно встанет и поправится. Она не хотела нас расстраивать и не подавала виду, что серьезно больна», — рассказала мать девушки.

31 мая Светлана умерла.

Организаторами акции #МыВместе являются платформа DOBRO.RU, Общероссийский народный фронт и волонтерские организации России.

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