Участники чемпионата КВН устроили сюрприз для волонтеров акции #МыВместе

Участники юниор-лиги чемпионата КВН Пермского края устроили сюрприз для волонтеров акции #МыВместе. Об этом говорится в пресс-релизе «Молодежки ОНФ», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В «Молодежке ОНФ» рассказали, что администратор регионального чемпионата Игорь Асташов предложил идею написать для волонтеров стихотворение. «Я уважаю труд волонтеров, особенно в такое трудное время, когда для пожилых людей даже поход в магазин за продуктами — это риск для здоровья. И мне очень приятно, что знаком с этими ребятами лично. Мы подумали, что лучшим способом будет красиво зарифмовать наше "спасибо"», — сказал Асташов.

Реализовать идею помог друг «Молодежки ОНФ» в Пермском крае Александр Перевозчиков. Он написал стихотворение из семи четверостиший, в которых поблагодарил людей, готовых подставить свое плечо в непростой период пандемии коронавируса.

Инициативу поддержали участники юниор-лиги чемпионата КВН. Девять школьников прочли стихотворение в онлайн-формате. По словам детей, у каждого из них есть бабушки и дедушки и этими четверостишиями они поблагодарили волонтеров от лица внуков не только Пермского края, но и всей страны.

Организаторами акции #МыВместе являются платформа DOBRO.RU, Общероссийский народный фронт и волонтерские организации России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!