Подмосковные полицейские присоединились к акции «#МыВместе»

Духовой оркестр Культурного центра Главного управления МВД России по Московской области сыграл для медицинских работников Мытищинской городской клинической больницы в рамках акции «МыВместе». Об этом сообщает «МВД Медиа».

Оркестр прибыл к больнице в полном составе под руководством дирижера — полковника внутренней службы Кирилла Носова. Присоединившись к акции, музыканты исполнили программу, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Своим выступлением подмосковные правоохранители выразили благодарность всем, кто задействован в борьбе с пандемией — врачам, медсестрам и другому персоналу медицинских учреждений, за профессиональный подвиг, а также поддержали тех, кто находится в медицинских стационарах и на самоизоляции, и пожелали им скорейшего выздоровления», — сказала начальник пресс-службы управления.

В ответ главный врач мытищинской больницы от имени всего персонала поблагодарил полицейских за поддержку.

Организаторами акции #МыВместе являются платформа DOBRO.RU, Общероссийский народный фронт и волонтерские организации России.

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