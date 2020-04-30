Путин похвалил развлекающих россиян спортсменов и музыкантов

Президент России Владимир Путин похвалил спортсменов и музыкантов, которые проводят для россиян онлайн-тренировки и концерты в условиях эпидемии коронавируса. Его слова в четверг, 30 апреля, приводит ТАСС.

«Хочу и вас поблагодарить и вообще всех людей, которые имеют отношение к физической культуре и спорту, — прежде всего тех, кто сейчас в этих непростых условиях напрямую находит возможность так или иначе работать с людьми, помогать им в домашних условиях поддерживать свою физическую форму», — заявил глава государства в ходе онлайн-конференции с участниками общероссийской акции «МыВместе».

Президент также отметил вклад деятелей искусства, которые в режиме онлайн обучают жителей страны вокальному мастерству и игре на музыкальных инструментах. По словам Путина, такие занятия помогают россиянам сохранить позитивный настрой.

Глава государства добавил, что психологическая поддержка граждан в таких ситуациях особенно важна. При этом он признал, что пока этому в стране уделяется не так много внимания в силу устоявшихся традиций. В то же время Путин понадеялся, что в будущем и общество, и госструктуры осознают важность психологического сопровождения и поддержки.

28 апреля Путин заявил, что страна находится перед самым напряженным этапом борьбы с коронавирусом, и отметил, что пик эпидемии пока не пройден. Глава государства также продлил период нерабочих дней в России до 11 мая. Согласно его поручению, 6,7 и 8 мая будут нерабочими днями с сохранением зарплаты.

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