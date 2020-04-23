Москвичам захотели разрешить заниматься спортом на улице в условиях пандемии

Московские власти пообещали рассмотреть возможность разрешения занятий спортом на улице в утренние часы в условиях режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк, передает ТАСС в четверг, 23 апреля.

«Рассмотрим», — сказал Немерюк, отвечая на вопрос о возможном разрешении утренних пробежек и одиночных занятий спортом в московских дворах. В большинстве из них спортивные площадки на время режима самоизоляции огородили специальной лентой.

С 22 апреля москвичей с симптомами ОРВИ без подтвержденного коронавируса обязали соблюдать самоизоляцию, как зараженных коронавирусом. Проживающие с ними люди могут выходить в магазин, выносить мусор. Транспортом им можно пользоваться только для поездок в медицинские учреждения.

Режим самоизоляции, введенный в столице для борьбы с коронавирусом, продлили до 1 мая. На онлайн-совещании с президентом России Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что считает принятые в столице ограничительные меры для борьбы с коронавирусом «достаточными на данном этапе».

По данным на 23 апреля, общее число заразившихся коронавирусом в 85 регионах России превысило 60 тысяч. Больше всего зараженных насчитывается в Москве и Московской области, далее следует Санкт-Петербург. С начала эпидемии умерли 555 пациентов с коронавирусом.

До 2024 года планируется реализовать национальный проект «Демография». В него входит, в частности, федеральный проект «Спорт — норма жизни», который предполагает улучшение условий для занятий физической культурой в России. Для этого будут строиться футбольные поля, катки, физкультурно-оздоровительные центры. Бюджет нацпроекта составил 150 миллиардов рублей.

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