Кремль отреагировал на инициативу ввести цифровые пропуска во всей России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на инициативу ввести цифровые пропуска из-за распространения коронавируса во всех регионах России. Его цитирует РИА Новости в четверг, 23 апреля.

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Песков пояснил, что данный вопрос находится в компетенции правительственного штаба, а не Кремля.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все субъекты РФ. По его мнению, это позволит контролировать перемещение людей между регионами и не приостанавливать его.

Позже в тот же день на сайте Минкомсвязи появилась информация о внедрении цифровых пропусков 21 регионе.

По данным на 23 апреля, новым коронавирусом в стране заразились 4774 человека, что на несколько сотен меньше, чем в предыдущие два дня. Общее число инфицированных в 85 регионах превышает 60 тысяч. Больше всего зараженных насчитывается в Москве и Московской области, далее следует Санкт-Петербург. С начала эпидемии умерли 555 пациентов с коронавирусом.

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