Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России

Платформу выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе России. Об этом сообщается на сайте Минкомсвязи.

Там пояснили, что платформа предусматривает для работодателей, действующих в условиях введенных ограничений, возможность подачи через портал госуслуг списков сотрудников для получения цифровых пропусков. После проверки и одобрения заявки работодателя со стороны региона формируются постоянные пропуска в виде QR-кода. Их направят в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на электронную почту.

Материалы по теме В регионах России начали вводить цифровые пропуска Где заработает пропускной режим и что нужно знать россиянам?

Россияне, имеющие личный кабинет на портале госуслуг, могут воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги.Стопкороновирус». В нем можно выбрать причину выхода, указать место назначения, привязать транспортное средство и получить цифровой пропуск. Он будет действовать в определенное время и действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

В первую очередь к платформе присоединятся Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. Со следующей недели планируется начать внедрение решения в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.

Ранее 22 апреля мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все регионы России. По его мнению, это поможет контролировать перемещение людей между регионами и позволит не приостанавливать его.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!