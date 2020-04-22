В московском метро и транспорте заработала автоматическая проверка пропусков

Проверка пропусков в московском метро заработала в автоматическом режиме и осуществляется через турникеты. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте столичного мэра.

Контроль на других видах общественного транспорта проводится с помощью валидаторов. За автомобилистами проследят с помощью уличных камер фото- и видеофиксации нарушений на дорогах. Соблюдение правил передвижения также будут проверять полицейские.

Перед выходом из дома гражданину необходимо взять документ, удостоверяющий личность и указанный при оформлении пропуска.

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