Подчистано число автомобилистов без пропусков в Москве

В Москве подчитали число автомобилистов, которые не оформили пропуск для передвижения по городу. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.

По данным учреждения, 250 тысяч водителей передвигались по столице без цифровых пропусков за последние сутки. Однако большинство автомобилистов внесли свои номера в пропуска. В ЦОДД напомнили, что с 22 апреля для контроля нарушений будут задействованы камеры.

При этом в другом сообщении сказано, что номер автомобиля к цифровому пропуску привязали более 3 миллионов человек, около 800 тысяч жителей пока не зарегистрировались на сайте для выдачи пропусков.

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18 апреля мэр Москвы Сергей Собянин поручил автоматизировать контроль пропускного режима, отказавшись от ручных проверок. Для проверки соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле начнут использовать камеры, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения (ПДД). В проверке также будет задействована дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.

Пропускной режим в Москве начал действовать 15 апреля, он распространяется на передвижение на личном и общественном транспорте, в том числе и такси. Власти столицы заявили, что у них нет планов на введение пропускного режима для пешеходов. Столичный градоначальник продлил режим самоизоляции для борьбы с коронавирусом в Москве до 1 мая.

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