Московским полицейским закупят тысячи смартфонов для проверки цифровых пропусков

Для московских полицейских закупят 10 тысяч смартфонов. «Коммерсантъ» выяснил, что что гаджеты раздадут патрулям для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции.

Сразу три источника на телекоммуникационном рынке рассказали изданию, что для этой цели планируется дополнительно закупить смартфоны на базе Android. По планам, устройства должны обладать экраном с диагональю экрана от 5,5 дюйма, 2 гигабайтами оперативной памяти и от 8 до 16 гигабайтов встроенной памяти. Верхнюю цену одного гаджета определили в 12 тысяч рублей.

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Еще одним условием значится наличие первой партии в 5 тысяч смартфонов на складах в Москве. Кроме того, обсуждается отсрочка платежа на срок до 90 дней

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил автоматизировать контроль пропускного режима, отказавшись от ручных проверок. С 22 апреля для проезда в общественном транспорте граждане могут использовать только электронные карты, а для проверки соблюдения пропускного режима на дорогах начнут использовать камеры, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения (ПДД).

С 15 апреля в Москве наличие цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта, включая велосипеды, стало обязательным. Существует несколько типов пропусков: для тех, кому необходимо ездить на работу, для личных поездок и визитов в больницу. Пропускной режим и все остальные введенные ограничительные меры были продлены в столице до 1 мая.

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