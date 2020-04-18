Раскрыта схема получения поддельных пропусков в Москве

В сети появились объявления о продаже в Москве действительных справок от организаций, сотрудникам которых разрешено работать в период пандемии коронавируса. Схему получения таких справок, а также поддельных пропусков для беспрепятственного перемещения по столице раскрыли журналисты «Московского комсомольца».

По информации издания, до 17 апреля самой простой в оформлении была справка курьера: мошенник высылал личную фотографию в соответствующий сервис, а затем получал необходимый документ с синей печатью.

«Я продавала детские вещи. Мой покупатель предложил мне прислать курьера из "Достависты". После сделки я озадачилась вопросом, как курьер передвигается по городу, и зашла на сайт его фирмы. Буквально за полчаса мне удалось получить справку. В ней не была указана дата ограничения, да и заказы было брать необязательно», — рассказала анонимная собеседница издания. Однако, по ее словам, в пятницу эту опцию отключили, и теперь курьерам необходимо регистрироваться на портале mos.ru.

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Кроме того, в интернете начали появляться объявления о продаже цифровых пропусков. В телефонном разговоре автор одного из таких предложений сообщил журналистам, что для получения пропуска необходимо предоставить паспортные данные заказчика, а также номер его автомобиля или проездного билета. Помимо этого, стало известно, что оформление подложного документа занимает от 30 минут до одного часа, а его стоимость составляет 3,5 тысячи рублей.

«Там сверху код на пропуске. У полиции своя программа есть. Они сверяют — она показывает, что есть такой пропуск, и человека отпускают. Единственное, могут спросить, мол, кто ты, надо ответить, что курьер, работаю там-то», — пояснил продавец на вопрос об общении с полицией в случае проверки. Мошенник добавил, что если силовики позвонят в фирму для подтверждения данных пропуска, он сможет предоставить им всю информацию или «на крайняк» быстро оформить договор.

18 апреля мэр Москвы Сергей Собянин поручил автоматизировать контроль пропускного режима, отказавшись от ручных проверок.

Пропускной режим продлен в столице до 1 мая.

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