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Силовики выразили недовольство необходимостью раскрыть номера машин в Москве

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов выразили недовольство необходимостью раскрыть номера своих автомобилей из-за действующего в Москве пропускного режима, рассказал «Ленте.ру» источник в силовых структурах.

По его словам, силовики отдельно недовольны требованием указывать номера служебных машин, которые регулярно меняются.

О том, что сотрудники всех силовых структур должны передать столичным властям номера своих личных и служебных автомобилей, ранее сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Он утверждает, что соответствующие данные раскрыли представители ФСБ и МВД, а также судьи. Такая мера необходима для того, чтобы на автомобили не выписывались штрафы за отсутствие цифрового пропуска, объяснил депутат.

Лысаков охарактеризовал такую ситуацию как беспрецедентную. Он отметил, что обладатель этой базы данных сможет контролировать любую машину, перевозящую деньги, радиоактивные отходы или, например, задействованную в программе защиты свидетелей.

В Москве выписываются штрафы для тех машин, на которые не оформлен цифровой пропуск — их наличие для передвижения по столице и Московской области стало обязательным с 15 апреля. Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, на машину без пропуска будет выписано столько штрафов, сколько раз ее зафиксируют видеокамеры.

Пропускной режим в столице, введенный для сдерживания распространения коронавируса, будет действовать как минимум до 1 мая.

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