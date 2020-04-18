Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли номера своих личных автомобилей

В Москве сотрудникам всех силовых структур пришлось передать номера своих личных и служебных автомобилей в правительство столицы, сообщил «Интерфаксу» первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

По его словам, эти данные раскрыли представители ФСБ и МВД, а также судьи. «Иначе МАДИ (Московская административная дорожная инспекция — прим. «Ленты.ру») будет выписывать штрафы за нарушение ограничений из-за коронавируса», — объяснил депутат. Такую ситуацию он счел беспрецедентной.

Лысаков отметил, что обладатель этой базы данных сможет контролировать любую машину, перевозящую деньги, радиоактивные отходы или, например, задействованную в программе защиты свидетелей.

В Москве выписываются штрафы для тех машин, на которые не оформлен цифровой пропуск — их наличие для передвижения по столице и Московской области стало обязательным с 15 апреля. Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, на машину без пропуска будет выписано столько штрафов, сколько раз ее зафиксируют видеокамеры.

Пропускной режим в столице, введенный для сдерживания распространения коронавируса, будет действовать как минимум до 1 мая.

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